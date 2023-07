Ex Milan, Begovic ancora in Championship: ufficiale l’arrivo al QPR

L'ex portiere del Milan , Asmir Begovic , riparte dalla Championship . A trentasei anni, dopo la scadenza del suo contratto con l' Everton , il bosniaco ha trovato un accordo con il QPR , che lo ha tesserato e annunciato nelle scorse ore. "Ho avuto colloqui con diversi club ma ho sentito che il QPR era la scelta giusta per me e la mia famiglia" ha commentato il portiere.

Begovic arriva in rossonero nel gennaio del 2020. Della sua avventura a Milano, però, vi sono poche tracce. Debutta in Serie A il 22 febbraio 2020 sul campo della Fiorentina, subentrando a Donnarumma nel corso del secondo tempo e subisce, su calcio di rigore, il gol del definitivo 1-1. Al termine della stagione, infine, non verrà riscattato e concluderà la sua carriera al Milan con sole due presenze.