Nemmeno ieri contro il Villarreal, Endrick è stato messo in campo dal tecnico del Real Madrid, José Mourinho: il Milan cerca l'affare ma Roc Nation nega
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Endrick, attaccante che piace molto al Milan in vista di gennaio, è rimasto in panchina per 90 minuti anche ieri nella gara vinta 1-0 dal Real Madrid contro il Villarreal. José Mourinho, che in estate aveva bloccato la sua partenza, ha deciso ancora una volta di non utilizzare nemmeno per un minuto il giovane talento brasiliano che in questa stagione ha raccolto fino a questo momento appena quattro minuti tra Liga e Champions League. Il Milan monitora la situazione e si prepara a proporre un'offerta a gennaio.
Il "no" di Roc NationAlan Redmond, vicepresidente esecutivo di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick, ha parlato così ad Adnkronos dell'attaccante verdeoro: "Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid". Inoltre, riguardo l'interessamento del Milan, ha aggiunto: "Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, vedremo cosa succederà in futuro, le voci su Milan e Roma? Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".
Scarica la nuova app Pianeta Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, la delusione di Amorim: "Non possiamo prendere gol così", poi parla dell'infortunio di Gabbia
Pagelle Milan
Pagelle Sassuolo-Milan 1-1: Rabiot segna, Maignan salva
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, Rabiot: "Abbiamo perso due punti. E sul modulo..."
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, De Winter: "C'è rammarico per aver lasciato per strada punti importanti"
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, finisce 1-1 tra le polemiche: lampo di Rabiot, beffa Odenthal e due clamorosi casi VAR
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti