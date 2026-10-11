Endrick, attaccante che piace molto al Milan in vista di gennaio, è rimasto in panchina per 90 minuti anche ieri nella gara vinta 1-0 dal Real Madrid contro il Villarreal. José Mourinho, che in estate aveva bloccato la sua partenza, ha deciso ancora una volta di non utilizzare nemmeno per un minuto il giovane talento brasiliano che in questa stagione ha raccolto fino a questo momento appena quattro minuti tra Liga e Champions League. Il Milan monitora la situazione e si prepara a proporre un'offerta a gennaio.

Il "no" di Roc Nation

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Alan Redmond, vicepresidente esecutivo di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick,: "Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid". Inoltre, riguardo l'interessamento del Milan, ha aggiunto: "Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, vedremo cosa succederà in futuro, le voci su Milan e Roma? Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".Queste dichiarazioni fanno intendere che per i rossoneri sarà molto difficile strappare Endrick ai Blancos; Il Milan cercherà di fare leva sulla voglia di giocare e accumulare minuti del giocatore e proverà a convincere il Real Madrid con una formula "alla Nico Paz".