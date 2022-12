Di Marzio: “Rinnovo Leao? Vuole monetizzare il più possibile per pagare la multa”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione che riguarda Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che la multa complichi il piano del Milan. La volontà è un discorso diverso, lui vuole rimanere ma ha bisogno di monetizzare il più possibile da questa situazione affinché possa permettersi di pagare lui questo debito da 19 milioni di euro, e per farlo cercherà di avere l’ingaggio più alto possibile. È chiaro che riuscire a pareggiare gli ingaggi che oggi propongono dalla Premier è praticamente impossibile per i nostri club, non solo per il Milan. Quindi il Milan dovrà fare uno sforzo importante e anche Leao dovrà cercare di capire che rimanere ancora al Milan, al di la dell’aspetto economico, potrà servirgli per crescere ancora di più e magari andare a guadagnare molto di più negli anni successivi anche negli altri club. Pazientare ancora un po’ per cercare di avere anche lui il timing giusto per andare in un top club di Premier". Milan, passi in avanti per il rinnovo di Bennacer: ecco l'offerta dei rossoneri.