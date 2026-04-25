Le ultime novità di calciomercato in casa Milan

Le indiscrezioni degli ultimi giorni danno ragione a De Paola. La dirigenza del Milan sta pianificando diverse operazioni in vista della prossima stagione. Nell'ultimo vertice tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, il tecnico rossonero è stato molto chiaro: servono 3/4 innesti di esperienza per alzare il livello della rosa. Per quanto riguarda la difesa il nome in pole sembrerebbe essere quello di Mario Gila, centrale spagnolo classe 2001 che andrà in scadenza con la Lazio nel 2027. A centrocampo si continua a lavorare su Leon Goretzka, tedesco classe 1995 che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. In attacco, invece, le piste più calde restano quelle che portano a Lewandowski e Vlahovic, ma la lista per il reparto offensivo è davvero lunga. Da monitorare anche la situazione in uscita, con diversi giocatori pronti a lasciare Milano in estate.