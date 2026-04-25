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CALCIOMERCATO MILAN

De Paola: “Mi aspetto una bella rivoluzione da parte del Milan il prossimo mercato”

Igli Tare, direttore sportivo del Milan
Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo: l'analisi di Paolo De Paola e i colpi che sta pianificando la dirigenza rossonera
Redazione PM

Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', il noto giornalista sportivo Paolo De Paola ha fatto il punto sui possibili scenari delle big di Serie A, tra cui anche il Milan, in vista nella prossima finestra di calciomercato estiva. Di seguito, le sue parole.

"Sulla Juve mi aspetto una piccola grande rivoluzione, dall'Inter invece mi aspetto una rivoluzione maggiore. Così come dal Milan e dal Napoli. Sarà una bella rivoluzione il prossimo mercato. E il domino dei tecnici sarà determinato dalla Nazionale".

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Le indiscrezioni degli ultimi giorni danno ragione a De Paola. La dirigenza del Milan sta pianificando diverse operazioni in vista della prossima stagione. Nell'ultimo vertice tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, il tecnico rossonero è stato molto chiaro: servono 3/4 innesti di esperienza per alzare il livello della rosa. Per quanto riguarda la difesa il nome in pole sembrerebbe essere quello di Mario Gila, centrale spagnolo classe 2001 che andrà in scadenza con la Lazio nel 2027. A centrocampo si continua a lavorare su Leon Goretzka, tedesco classe 1995 che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. In attacco, invece, le piste più calde restano quelle che portano a Lewandowski e Vlahovic, ma la lista per il reparto offensivo è davvero lunga. Da monitorare anche la situazione in uscita, con diversi giocatori pronti a lasciare Milano in estate.

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