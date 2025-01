Clamoroso Cattaneo: “Ricci al Milan a gennaio al 97%”

Durante il consueto appuntamento settimanale con ' Elastici' , podcast che va in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio' , il giornalista Marco Cattaneo ha parlato anche di calciomercato , lanciando una clamorosa indiscrezione che riguarda il Milan . Secondo il giornalista, infatti, Samuele Ricci potrebbe arrivare in rossoneri già in questi ultimi giorni di gennaio, tanto da potere giocare da titolare il derby di domenica contro l'Inter. Ecco le sue parole.

Calciomercato Milan, Cattaneo spara la bomba: "Ricci in rossonero a gennaio. Mi dicono..."

"Questa doppia trattativa Elmas-Casadei pare veramente il preludio, e a me dicono sia molto probabile, di un trasferimento di Ricci al Milan già a gennaio. È la prima volta che mi sbilancio così. E ne dico un'altra, in questa trattativa a quel punto il Milan potrebbe dare anche Jovic al Torino: in rossonero, e questo l'ho letto, potrebbe arrivare uno tra Lucca e Gimenez. Percentuale Ricci-Milan? 97%, ti dico che può essere in campo nel derby: senza Fofana, giocano Ricci e Walker".