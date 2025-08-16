Chiesa torna al gol: chiuse le porte al Milan? Ecco le sue parole

Vedremo se davvero Chiesa resterà al Liverpool o se sarà un'occasione, magari anche per il Milan, degli ultimi giorni di calciomercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
"Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juventus e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni". Federico Chiesa, esterno del Liverpool, ha parlato dopo il suo gol decisivo contro il Bournemouth. Ecco le sue parole anche sul futuro da 'Tuttosport': "Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui".
Chiesa chiude le porte a un ritorno in Italia (più volte accostato anche al Milan)? "Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".
Vedremo se davvero Chiesa resterà al Liverpool o se sarà un'occasione, magari anche per il Milan, degli ultimi giorni di calciomercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA