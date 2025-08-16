Chiesa torna al gol: chiuse le porte al Milan? Ecco le sue parole

"Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juventus e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni". Federico Chiesa, esterno del Liverpool, ha parlato dopo il suo gol decisivo contro il Bournemouth. Ecco le sue parole anche sul futuro da 'Tuttosport': "Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui".