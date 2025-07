Calciomercato, Chiesa no alla Turchia: vuole Milan o Napoli. Ma occhio a …

Federico Chiesa , attaccante classe 1997, si è trasferito al Liverpool la scorsa estate dalla Juventus per circa 12 milioni di euro, ma non ha avuto vita semplice in Inghilterra. Nella passata stagione, con i Reds, ha collezionato appena 14 presenze complessive, con 2 gol e 2 assist . Arne Slot, inoltre, ha deciso di escluderlo dalla tournée asiatica con il resto della squadra.

Come riportato da Calciomercato.com, il Liverpool lo ha quindi messo sul mercato. L’ex Fiorentina viene valutato 15 milioni di euro, una cifra tutto sommato accessibile, ma resta l’ostacolo dell’ingaggio: 7 milioni di euro netti, oltre a una cartella clinica segnata da numerosi infortuni. Il futuro di Chiesa non sarà dunque ad Anfield. La volontà dell’esterno d’attacco italiano è quella di tornare in patria, come dimostra il recente rifiuto alla proposta del Fenerbahce di José Mourinho.