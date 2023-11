Ceccarini: “Il Milan a gennaio prenderà un difensore: ecco le opzioni”

Milan, Niccolò Ceccarini parla dei profili che piacciono in difesa

Su Kelly: "Il Milan a gennaio prenderà un difensore. Una scelta inevitabile e necessaria visto l’infortunio di Kalulu, che si è operato per la rottura del tendine del retto femorale sinistro. Uno stop di 4 mesi. Se poi ci aggiungiamo anche la frattura al piede di Pellegrino, la situazione è di piena emergenza. Ed è anche per questo che in vista della riapertura del mercato il club rossonero sta valutando varie opzioni. L’obiettivo è inserire un giocatore affidabile, che possa dare una certezza in più a Pioli. E quindi ecco che la lista di nomi comincia a delinearsi. Il Milan sta pensando a Lloyd Kelly in forza al Bournemouth. La società inglese non sembra intenzionata a privarsene così facilmente a metà stagione nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno. In estate si era fatto avanti anche il Tottenham. Per il Milan resta un’opzione importante".