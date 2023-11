Nella giornata di martedì 7 ottobre, nella cornice dello stadio 'San Siro', il Milan scenderà in campo contro il PSG per la sfida valevole per la 4^ giornata di Champions League. Secondo quanto riferito da 'goal.com'Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta e una difesa a quattro formata da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e il rientrante Theo Hernandez. In mediana ci saranno Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. In attacco il tridente Christian Pulisic-Olivier Giroud-Rafael Leao.