Capello: “Thiago Silva? Può giocare in Serie A con la sigaretta in bocca”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ieri tutti i tifosi del Milan, e non solo, sono rimasti impressionati dalla prova di Thiago Silva del Psg contro l’Atalanta in Champions League. Il difensore brasiliano, a dispetto dell’età (classe 1985), è riuscito a fermare nel migliore dei modi l’attacco di Gasperini.

A parlarne anche Fabio Capello, ex allenatore del Milan, che a Sky Sport ha regalato un consiglio alle squadre italiane: “Se avessi bisogno di un difensore, prenderei Thiago Silva. Per due anni può giocare ancora in Serie A con la sigaretta in bocca”. Ricordiamo che il brasiliano era stato accostato ai rossoneri nelle settimane scorse.

OFFERTE PER POBEGA>>>

ROBACK LEGATO AL RINNOVO DI IBRA? LA VERITA’ >>>