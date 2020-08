CALCIOMERCATO – Pobega richiesto, ma Maldini dice no / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan è pronto a riaccogliere in rossonero Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 che nell’ultima stagione ha giocato nel Pordenone con ottimi risultati e sfiorando anche la possibile promozione in Serie A. Il club rossonero è proprietario del cartellino e sembra intenzionato a puntarci fortemente. Piace molto a Stefano Pioli, in quando perfetto per occupare uno dei posti nel centrocampo a 2. Nelle ultime ore erano arrivate anche offerte da Sassuolo ed Hellas Verona di 2 milioni circa, rispedite al mittente da Paolo Maldini, che vuole tenerlo almeno fino a gennaio. Nella video news le ultime.

