Calhanoglu-Milan, stand-by sul rinnovo. ‘No’ alla Premier League | News

Milan, situazione ‘non compromessa’ per Calhanoglu

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, sul rinnovo del contratto di tanti calciatori rossoneri il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno o, al massimo, il 30 giugno 2022.

Tra quelli con la scadenza più ravvicinata, c’è Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco che gioca nel Milan dalla stagione 2017-2018. Per l’ex Amburgo e Bayer Leverkusen, al momento, la trattativa per il rinnovo secondo la ‘rosea‘ vive una fase di stand-by.

Calhanoglu percepisce, attualmente, 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan gli ha offerto un contratto fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio netto annuo di 4 milioni di euro. La proposta non soddisfa, però, Gordon Stipic, l’agente di Calhanoglu, che chiede un ingaggio di oltre 5 milioni di euro più bonus.

La situazione tra le parti, però, è tutt'altro che compromessa: Calhanoglu, infatti, vuole restare a giocare nel Milan e, per questo, ha detto di 'no' alla Premier League inglese.