Calciomercato – Ufficiale il trasferimento di Franck Kessié all’Al Ahli

Franck Kessié, centrocampista del Barcellona ed ex Milan, si trasferirà in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al Ahli

Niente ritorno in Italia per Franck Kessié. Il centrocampista ex Milan si trasferirà in Arabia Saudita, vestendo la maglia dell'Al Ahli. Dopo aver sistemato le ultime formalità, sia il Barcellona che il club arabo hanno ufficializzato l'affare attraverso i social.