Calciomercato – Ufficiale: l’ex Milan Simič è un giocatore dell’Eibar

Nel Milan aveva disputato una sola partita, tra l'altro in Europa League, contro il Dudelange, ma nonostante i continui prestiti per crescere e i puntuali rientri in casa base, Stefan Simič non ha mai davvero convinto. E nel 2019 il difensore ceco era stato ceduto a titolo definitivo all'Hajduk Spalato, rimanendo svincolato al termine della scorsa stagione.