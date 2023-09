Calciomercato – Summit Pinto-Massara? Ecco la situazione

Dopo la presenza di Frederic Massara, ex dirigente del Milan, domenica scorsa allo Stadio Olimpico nella netta vittoria ottenuta dalla Roma, sono iniziate le voce di un suo possibile futuro in giallorosso. Come riportato da calciomercato.com, ci sarebbe stato un confronto diretto con Tiago Pinto. Massara sarebbe una opzione concreta per la Roma. Il dirigente piemontese sarebbe stato già a Trigoria in tre occasioni diverse tra il 2016 e il 2019 prima di passare al Milan insieme a Paolo Maldini. Le due parti, in ottimi rapporti, non avrebbero ancora trovato gli accordi. Ma si sarebbero comunque promessi di tenersi in contatti. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>