Calciomercato – Singo tra Liverpool e Milan: la richiesta di Cairo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Wilfried Singo, terzino destro ivoriano, osservato da vicino da Paolo Maldini e Frederic Massara

Daniele Triolo

Il nome di Wilfried Singo, negli ultimi giorni, si sta facendo spazio tra le cronache di calciomercato in casa Milan. Il laterale destro ivoriano, classe 2000, ha infatti piacevolmente impressionato i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara. Non è escluso che, una volta tornato Diogo Dalot al Manchester United, il Diavolo faccia un tentativo per il calciatore del Torino di Urbano Cairo.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola, però, Singo è finito anche sul taccuino del Liverpool di Jürgen Klopp. I 'Reds' hanno già recapitato un'offerta per il numero 17 al club granata. Il quale, però, ha cordialmente respinto al mittente i 20 milioni di euro proposti dalla squadra della Merseyside per il suo gioiello. Ma quanto potrebbe valere, dunque, il cartellino del giovane Singo?

Il quotidiano torinese ha sottolineato come Cairo, per privarsene, non chiederebbe meno di 30 milioni di euro. Una cifra che nessuno sembrerebbe disposto a sborsare: una sorta di etichetta di 'incedibile', o quasi, su Singo. Anche se, qualora il Torino retrocedesse in Serie B al termine di questa stagione, l'intero scenario potrebbe cambiare. Prezzo incluso.