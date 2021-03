TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 25 marzo 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 25 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 25 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Pavel Nedved a 'DAZN'. Il vicepresidente bianconero, di fatto, ha confermato Andrea Pirlo sulla panchina anche per la prossima stagione e chiuso ad ogni possibile voce di partenza di Cristiano Ronaldo.