Calciomercato – Schira: “Milan pronto a trattare con l’agente di Guirassy”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito all'interesse del Milan per Serhou Guirassy

Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan dovrebbe intervenire per sistemare alcuni reparti in modo particolare. Tra questi spicca senza dubbio l'attacco, dove la dirigenza rossonera sarebbe alla ricerca di un vice Olivier Giroud. La scelta di Luka Jovic, infatti, finora non ha dato i frutti sperati e, nonostante la crescita nelle ultime uscite, il Diavolo non vorrebbe farsi trovare impreparato in vista della finestra estiva. I profili valutati nelle ultime settimane sono stati parecchi e uno di questi è Serhou Guirassy, bomber rivelazione dello Stoccarda.