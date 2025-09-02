Calciomercato, Schira: “Milan al lavoro per vendere Adli”. Ecco dove

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato. Se la finestra per quanto riguarda le operazioni in entrata è chiusa, la situazione è diversa per quelle in uscita. Infatti, attualmente il calciomercato è aperto per alcuni campionati. Tra questi, quello turco e quello arabo, ad esempio. Proprio in quest'ultimo campionato potrebbe finire Yacine Adli, centrocampista algerino del Milan. Adli - reduce dalla stagione in prestito alla Fiorentina - non è mai stato considerato da Massimiliano Allegri, il quale ha deciso - insieme alla società - di mandarlo ad allenarsi con il Milan Futuro. Adesso la società e l'entourage del ragazzo stanno cercano una soluzione per il suo futuro. In merito, ha dato un aggiornamento via X l'esperto di calciomercato Nicolò Schira.
Adli in Arabia? L'aggiornamento di Schira—
Le parole del giornalista: "Il Milan sta lavorando per vendere Yacine Adli. C'è un intermediario che sta lavorando per un possibile trasferimento in Arabia". Sarà dunque la Saudi Pro League la prossima tappa della carriera di Adli? Si attendono aggiornamenti.
