Calciomercato, Schira: “Milan al lavoro per vendere Adli”. Ecco dove

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato. Se la finestra per quanto riguarda le operazioni in entrata è chiusa, la situazione è diversa per quelle in uscita. Infatti, attualmente il calciomercato è aperto per alcuni campionati. Tra questi, quello turco e quello arabo, ad esempio. Proprio in quest'ultimo campionato potrebbe finire Yacine Adli, centrocampista algerino del Milan. Adli - reduce dalla stagione in prestito alla Fiorentina - non è mai stato considerato da Massimiliano Allegri, il quale ha deciso - insieme alla società - di mandarlo ad allenarsi con il Milan Futuro. Adesso la società e l'entourage del ragazzo stanno cercano una soluzione per il suo futuro. In merito, ha dato un aggiornamento via X l'esperto di calciomercato Nicolò Schira.