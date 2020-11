Calciomercato Sassuolo – Locatelli e Berardi, la valutazione si impenna

CALCIOMERCATO SASSUOLO – La sorpresa del campionato, oltre al Milan primo in classifica, è senza alcun dubbio il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che al momento occupa la seconda posizione a sole due lunghezze dai rossoneri. La formazione emiliana-romagnola gioca un calcio spettacolare ed efficace, guidata da Domenico Berardi e Manuel Locatelli, ex milanista ora nel mirino di molti club. I due stanno facendo davvero bene quest’anno e hanno conquistato anche la maglia dell’Italia di Roberto Mancini. Ieri entrambi hanno fornito una bellissima prestazione, confezionando con assist e gol il 2-0 azzurro.

Sorride ovviamente il Sassuolo, che se li gode in campo e non solo. Il valore di entrambi sta schizzando davvero alle stelle. In particolare Locatelli ha visto raddoppiare la propria valutazione da aprile a oggi. Al momento il numero 73 costa non meno di 30 milioni. Migliora anche Berardi, seppur meno. L’esterno ha raggiunto una valutazione di 24 milioni, anche se probabilmente ormai ha giurato fedeltà al Sassuolo, che se lo tiene volentieri.

