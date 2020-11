Calciomercato Sassuolo – Locatelli sempre nel mirino della Juventus

CALCIOMERCATO SASSUOLO – La Juventus continua la sua opera di rivoluzione e ringiovanimento della rosa. I bianconeri cercano rinforzi soprattutto a centrocampo e hanno messo nel mirino Ryan Gravenberch, giovanissimo classe 2002 dell’Ajax di nazionalità olandese. Nonostante la giovanissima età, costa già 11 milioni e soprattutto c’è una foltissima concorrenza. Nel caso in cui i bianconeri non arrivassero a lui, allora avrebbero già pronto le alternative: la prima è Nicolò Rovella, classe 2001 del Genoa, che ha anche un prezzo molto più basso e con 2,5 milioni dovrebbe essere acquistabile. Altrimenti, con più esperienza, c’è Manuel Locatelli. Il centrocampista, ex Milan, classe 1998 del Sassuolo è un vecchio pallino e soprattutto una garanzia. Ovviamente, però, anche il prezzo è diverso: i neroverdi chiedono 30 milioni, nonostante gli ottimi rapporti.

ECCO I POSSIBILI VICE IBRA >>>