Calciomercato Sassuolo – Boga, primi contatti per il rinnovo

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Fino a questo momento, la stagione del Sassuolo è stata praticamente perfetta. I neroverdi sono secondi in classifica e anche grazie ai loro gioielli. Tra questi c’è sicuramente Jeremie Boga, esterno d’attacco ivoriano. Piace davvero a tutti, ma il Sassuolo ora sta cercando di blindarlo. Obiettivo rinnovo fino al 2024. Difficile pensare possa restare fino alla scadenza, ma un contratto più lungo permetterebbe al Sassuolo di avere maggior potere in fase di trattativa la prossima estate. Attualmente il prezzo è di 25 milioni, visto il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, ma ovviamente con la firma del prolungamento lieviterebbe. Già la scorsa estate il classe 1997 poteva andar via. Le offerte non mancavano e anche il Milan era interessato. La squadra emiliana però ha resistito. Napoli e Atalanta le più vicine, con i partenopei avvantaggiati.

Ora però, secondo sassuolonews.net, Boga sarebbe pronto a prolungare il proprio contratto. Anche se, comunque, resta non semplice. Chissà, probabilmente un modo per convincerlo potrebbe essere davvero la promessa di una cessione se ben pagata. Intanto sono partiti i primi contatti per il rinnovo.

