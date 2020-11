Calciomercato Roma – Sogno Locatelli, c’è l’offerta

CALCIOMERCATO ROMA – È l’uomo del momento, Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Milan, classe 1998, oggi è al Sassuolo, con cui sta facendo molto bene e si trova nei piani alti della classifica. Ha conquistato anche l’Italia di Roberto Mancini e ne è già diventato un elemento chiave. Da tempo Inter e Juventus lo seguono con attenzione, ma adesso si è inserita di prepotenza anche la Roma. La valutazione è di 30 milioni e la sensazione è che entro il prossimo anno Locatelli cambierà aria.

Sembra ci siano già stati dei sondaggi da parte della Roma con il Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione. I giallorossi non vorrebbero sborsare tutto cash, ma sarebbero pronti a uno scambio. La pedina offerta potrebbe essere Carles Perez, spagnolo classe 1998. La sua valutazione è di 9 milioni, che sommati a 21 cash andrebbero a coprire la richiesta. Da capire se il Sassuolo apprezzerà questa formula. La sensazione è che i neroverdi non siano interessati a ipotesi del genere.

