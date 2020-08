ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Patrik Schick giocherà ancora in Bundesliga nella prossima stagione. Come viene riportato da gianlucadimarzio.com, la Roma e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante, accostato al Milan nelle settimane scorse.

Le cifre? La Roma per Schick incasserà 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Niente Schick dunque per il Milan, che così lascia la Serie A.

BAKAYOKO, NESSUN DIETROFRONT

TONALI, ECCO LE VISITE MEDICHE