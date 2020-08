Calciomercato Milan – Tonali, destino segnato: “Sempre rossonero” / Video

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Santa Lucia lo ha accontentato in tutto e per tutto. O quasi. Non sappiamo se Sandro Tonali ha ricevuto il completino originale del Milan ai tempi della letterina, ma è diventato un calciatore e il suo completino del Milan (suo davvero) lo avrà molto presto. Il giovane centrocampista sarà un nuovo giocatore rossonero. Il Diavolo ha bruciato l’Inter nella trattativa, assicurandoselo per circa 32 milioni totali.

Nei prossimi giorni sarà a Milano per firmare il nuovo contratto e iniziare l’avventura col Milan. Prima dovrà solo rinnovare il contratto con il Brescia, che non vuole rischiare di riaverlo con un solo anno dalla scadenza. È il sogno di un bambino che diventa realtà, un sogno di un bambino da sempre milanista, che sul suo profilo Facebook scriveva cori della Curva Sud, anche di scherno nei confronti dei cugini nerazzurri.

Tonali non ha mai nascosto la fede rossonera, anche quando è diventato calciatore professionista con le Rondinelle. In un’intervista aveva detto, senza troppi giri di parole: “Ho sempre tifato Milan, mi ispiro a Gattuso”. Chiaro e conciso. E chissà che anche il numero di maglia non possa essere quello del suo idolo d’infanzia, l’8 di Gennaro Gattuso, lasciato libero da Suso lo scorso gennaio. E con Rino si è “sfiorato”: fosse arrivato un anno e mezzo prima, sarebbe stato proprio il calabrese il suo allenatore in rossonero. Però a quel punto il sogno sarebbe stato un fin troppo bello forse…

