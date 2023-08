Calciomercato Roma – Oggi è il giorno di Lukaku: venerdì in panchina?

La Roma, tra stipendio al giocatore e commissioni al suo entourage, tirerà fuori altri 9 milioni di euro netti . Il club capitolino comincerà a pagare l'ingaggio del suo nuovo centravanti da settembre: i mesi di luglio e agosto saranno a carico del club inglese. Lukaku, che, ad ogni modo, pur di tornare in Serie A si è ridotto lo stipendio , viene descritto come stanco dopo settimane passate ad allenarsi da solo, ma emozionato e felice per la sua nuova avventura.

Il Chelsea ha provato ad inserire nell'affare un diritto di riscatto ma, ad ogni modo, sistemando le pendenze con Lukaku, ha inserito una clausola di 37 milioni di sterline, pari a 43 milioni di euro circa, valida per il prossimo anno . 'Big Rom', ora, ha un prezzo: se farà bene nella Capitale, sarà la Roma a decidere se vale la pena spendere quei soldi o no. Altrimenti, la palla passerà a un altro club.

Ora la Roma aspetta che Lukaku arrivi, faccia le visite e firmi il contratto annuale con i giallorossi. Non sarà facile tornare subito in forma, visto che si è allenato per settimane soltanto con l'Under 21 del Chelsea e con un preparatore personale. È possibile, però, che vada almeno in panchina per Roma-Milan di venerdì sera allo stadio 'Olimpico'.