Calciomercato Roma – Dagli USA: anche la Juventus su Reynolds

CALCIOMERCATO ROMA – C’è un talento giovanissimo negli Stati Uniti, si tratta di Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 di proprietà dell’FC Dallas. Le squadre a lui interessate sono già tantissime e anche in Italia molti club si sono mossi per chiedere informazioni. Per prima, la Roma. I giallorossi lo hanno messo nel mirino e hanno iniziato a seguirlo con grande attenzione. Ora, però, sembra esserci stato un sorpasso: secondo mlssoccer.com, la Juventus sarebbe pronta a offrire 6 milioni più 3,5 di bonus. Cifre importanti, superiori ai 7,5 milioni comprensivi di bonus fino a cui si erano spinti i giallorossi. Anche il Milan ci stava pensando, come vi avevamo già raccontato. L’Italia, dunque, può essere una soluzione interessante per Reynolds.

