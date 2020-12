Calciomercato Milan – Anche i rossoneri sul giovane Reynolds | News

Calciomercato Milan, interesse per il terzino Reynolds

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Bryan Reynolds, classe 2001, è un terzino destro che si sta mettendo in evidenza, nella Major League Soccer (MLS) statunitense, con la maglia del FC Dallas.

Come noto, il giovane laterale nativo di Fort Worth (Texas) è entrato nel mirino della Roma. I giallorossi avrebbero offerto 7,5 milioni di euro per portarlo, nel calciomercato di gennaio, alla corte di Paulo Fonseca.

Altri club, però, sarebbero interessati alle prestazioni di Reynolds, sotto contratto con la franchigia texana fino al 31 dicembre 2024. Oltre alla Juventus, all’Olympique Marsiglia ed al Bruges, ci sarebbe anche il Milan.

Reynolds potrebbe dunque rappresentare, per i rossoneri, un’idea ‘low cost‘ per la fascia destra qualora, a fine stagione, non venisse riscattato Diogo Dalot, attualmente in prestito al Milan dal Manchester United.

E sempre ammesso che, nel frattempo, Reynolds non abbia già preso un volo verso la Capitale. Ad oggi, infatti, i giallorossi del neo patron Dan Friedkin sono nettamente avanti sul Milan per il ragazzo. Calciomercato Milan, un ex Juventus a gennaio alla corte di Stefano Pioli >>>