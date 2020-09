Calciomercato – Ritorno Bakayoko, ecco la strategia del Milan!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nuove indiscrezioni circa il calciomercato del Milan, con gli aggiornamenti su Tiémoué Bakayoko da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24: “C’è stato un piccolo rallentamento, una trattativa che procede a fuoco lento. Una bozza d’accordo a 3 milioni di prestito e 30 di diritto di riscatto c’è già, ma il Milan spera di abbassare ancora di più la cifra per il riscatto“.

“Rallentamento soprattutto sul contratto del giocatore: se il Milan decidesse di riscattarlo il contratto degli anni successivi deve averlo già pronto e quindi si sta discutendo su quello. La speranza da parte del Milan è che più si avvicina il termine del mercato, che finirà il 5 ottobre, più ci sono possibilità che i costi dell’operazione possano abbassarsi, sia per il costo del cartellino e sia per l’ingaggio del giocatore”.

“Il Milan – conclude Baiocchini su Bakayoko e il centrocampo rossonero – è ancora in corsa ma non ha grande fretta di chiudere. Con Bennacer e Kessie che già c’erano, e Tonali che farà le visite mediche nei prossimi giorni, il centrocampo è già a posto. Nel caso in cui l’opportunità di prendere il francese dovesse essere ghiotta i rossoneri non si tireranno indietro”.

Ricordiamo che Bakayoko nelle ultime ore è stato accostato anche ad altri club, nello specifico a due di Premier League: Everton e soprattutto Crystal Palace. Il giocatore però ha già espresso da tempo la propria volontà di tornare a vestire la maglia più prestigiosa d’Italia, e ha già l’accordo per lo stipendio. Il Milan temporeggia, ma per ottenere uno sconto dal Chelsea.

Vedremo cosa succederà. Così facendo c’è un potenziale rischio che il Chelsea possa trovare l’accordo con altri club, anche se è minore (seppur possibile) che lo stesso Bakayoko si stanchi della situazione e discuta con i club sopracitati.

