Calciomercato – Ora è ufficiale: Kabak va al Liverpool

Ozan Kabak, accostato al Milan anche in questa sessione di mercato, è stato ufficializzato dal Liverpool. Il difensore turco classe 2000 lascia lo Schalke 04 e si accasa in Inghilterra in prestito fino al termine della stagione. Il club tedesco ha già deciso il suo sostituto: sarà Shkodran Mustafi, 28enne dell’Arsenal.

Milan, le nuove maglie della stagione 2021-22: l’anticipazione (FOTO) | News