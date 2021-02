Milan, le nuove maglie della stagione 2021-22: l’anticipazione (FOTO) | News

Milan, le anticipazioni sulle nuove maglie 2021-22

Prime anticipazioni per quel che riguarda la divisa che il Milan vestirà la prossima stagione. Il sito FootyHeadlines.com, che solitamente ci prende sempre, ha rivelato quella che potrà essere la scelta di PUMA per l’annata 2021-22.

Dopo le prime anticipazioni in merito alla prima maglia, che potrebbe rifarsi ad Expo 2015, ecco quelle inerenti anche alla seconda e alla terza maglia. Per quanto riguarda la divisa away, solitamente si punta sul bianco, ma in questo caso la tonalità sembra essere parzialmente differente e combinata con il rosso.

Per quanto concerne la terza maglia, invece, potrebbe rifarsi alle divise di allenamento ed essere completamente rosso, sebbene di una tonalità differente rispetto alla prima maglia.

