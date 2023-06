Calciomercato – Openda è ad un passo dal Lipsia: Milan beffato | News

Lois Openda, attaccante del Lens, sarebbe ad un passo dal Lipsia e in questo modo il Milan rimarrebbe beffato

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo 'Twitter', il Lipsia avrebbe trovato un accorso con Lois Openda per un contratto fino al 2028 a 3 milioni di euro all'anno. Il club tedesco, intanto, starebbe negoziando con il Lens, club in cui milita l'attaccante belga, i termini dell'accordo. Se l'affare andasse in porto il Milan rimarrebbe chiaramente beffato. LEGGI ANCHE: Milan, ci sarà l'addio al trequartista? >>>