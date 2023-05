Calciomercato – Newcastle interessato ad un vecchio obiettivo del Milan

Il Newcastle pensa già alla prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare l'organico. Ancora una volta la proprietà del club inglese investirà per far fare un ulteriore salto di qualità dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League . Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, i Magpies starebbero seguendo con attenzione Randal Kolo Muani .

Durante l'ultima giornata di Bundesliga erano presenti degli emissari del club bianconero a Francoforte per il match dell'Eintracht, proprietario del cartellino, contro il Friburgo. Tuttavia, sulle tracce dell'attaccante francese ci sarebbero anche Tottenham, PSG e Manchester United. Classe '98, Kolo Muani ha collezionato 45 presenze con la maglia dell'Eintracht Francoforte, portando a referto ben 23 gol e 17 assist in questa stagione. In passato, era stato accostato anche al Milan.