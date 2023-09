Trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia? Il Napoli: “Sono ca**ate”

Attualmente, Kvaratskhelia è legato al Napoli da un accordo fino al 30 giugno 2027: lo stipendio percepito, 1,4 milioni di euro netti a stagione. Per il 'CorSport', ci sarebbe ancora tanta distanza tra domanda (5 milioni di euro più uno di bonus a stagione) ed offerta (3, massimo 3,5 milioni di euro) sulle cifre dell'eventuale, nuovo matrimonio tra le parti.

Bene, a quanto pare, però, i negoziati per il rinnovo del contratto dell'ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi sarebbero tutt'altro che in piedi. La smentita, ufficiale, a quanto letto questa mattina sul quotidiano diretto dal giornalista Ivan Zazzaroni, infatti, arriva proprio dal Napoli, in una nota diffusa sull'account 'Twitter' ufficiale della società.

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di "cazzate". Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli".

