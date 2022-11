Calciomercato Napoli – Retroscena sul mancato arrivo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic avrebbe potuto trasferirsi al Napoli e non al Milan: ecco il retroscena sul mancato trasferimento in azzurro

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è stata una vera e propria benedizione. Arrivato nel gennaio del 2020, lo svedese ha dato un'impronta importante in una squadra che viveva anni di estrema difficoltà in termini di risultati. Ibrahimovic , infatti, ha dato il suo apporto non solo in gol segnati ma ha anche trasmesso una mentalità vincente ai suoi giovani compagni di squadra. Un percorso che ha visto crescere sempre di più questo gruppo, capace di vincere anche uno scudetto inaspettato da tutti nella passata stagione.

Come ben si sa, Ibrahimovic poteva non trasferirsi al Milan ma al Napoli. L'arrivo del campione svedese era stato pensato insieme all'allora allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti. Il trasferimento saltò perché l'attuale tecnico del Real Madrid venne esonerato e sostituito da Gennaro Gattuso. Secondo 'Canale 21', fu proprio l'ex centrocampista del Milan a imporre il proprio 'no' all'affare non ritenendo l'ex Los Angeles Galaxy adatto a far svoltare la stagione degli azzurri. Milan-Salisburgo, quattro novità di formazione per Pioli.