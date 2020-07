Calciomercato Napoli – Ramadani in città: Jovic se salta Osimhen?

ULTIME NOTIZIE MERCATO NAPOLI – L’agente di mercato Fali Ramadani è arrivato oggi a Napoli per discutere coi partenopei alcune questioni tra cui anche il futuro di Kalidou Koulibaly che ha ricevuto un’offerta importante dal Manchester City e il rinnovo di contratto del difensore Nikola Maksimovic con gli azzurri. Tra le altre cose, tuttavia, le parti potrebbero aver discusso anche di Luka Jovic – obiettivo anche del Milan – che potrebbe tornare in auge in casa Napoli nel caso in cui dovesse clamorosamente saltare l’operazione che porta a Victor Osimhen del Lille.

