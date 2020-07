Calciomercato Milan – Casting per il dopo Ibra: Schick e Jovic i favoriti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan si prepara al casting per il dopo Zlatan Ibrahimovic che con ogni probabilità al termine del campionato saluterà il club rossonero. La dirigenza rossonera continua a ribadire che le parti si siederanno ad un tavolo alla fine della stagione, ma è facile pensare viste anche le uscite dello svedese post Milan-Juve che la decisione sul suo futuro sia stata già presa.

E allora viene da pensare: chi sarà il predestinato a prendere il posto dell’attaccante di Malmoe? Il Milan dovrà prendere almeno un centravanti se non due, perché in rosa manca una vera alternativa allo svedese. Leao è considerato ancora acerbo, Rebic deve dimostrare di avere continuità e comprendere se il livello standard delle sue prestazioni sia questo o quello di inizio stagione.

Il ruolo di prima punta nelle ultime stagioni è stato troppo spesso sbagliato, per questo il Milan valuta diversi profili. Luka Jovic, il nome più caldo fino a poche settimane fa, sembra essersi raffreddato per via della valutazione del Real Madrid (50 milioni) e l’ingaggio del serbo (5 milioni). Piace anche Arek Milik, ma il polacco sembra destinato alla Juventus o all’estero. E allora crescono le chance di vedere in rossonero la prossima stagione un pupillo di Ralf Rangnick: Patrick Schick.

L’attaccante ceco di proprietà della Roma si trova oggi al Lipsia, che sta trattando coi giallorossi un possibile riscatto a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto stabilito a gennaio (28 milioni). Nel caso la trattativa non dovesse decollare, allora il Milan si inserirebbe per trattare coi giallorossi, come rivelato dall’agente dell’attaccante ceco. Difficile, chiunque arrivi, che possa avere lo stesso impatto avuto dallo svedese a gennaio sul Milan, ma è anche difficile per una squadra che vuole ripartire puntare con forza su un 39enne.

