Calciomercato Milan – Laxalt-Lokomotiv Mosca, l’apertura dell’agente

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Diego Laxalt è sempre più vicino a lasciare definitivamente il Milan la prossima stagione, dopo che in questa si è diviso a metà tra Torino e Milano. Fallito il prestito ai granata, col Toro che non ha esercitato il diritto di riscatto, ma anzi lo ha fatto rientrare alla base con 6 mesi di anticipo, il Milan lo cederà in estate per fare cassa e perché non rientra nel progetto.

Ieri il suo agente ha aperto alla trattativa: “Ieri (2 giorni fa ndr) ne abbiamo parlato per la prima volta con il Milan, abbiamo chiesto le condizioni del club sul trasferimento di Laxalt. Se le due società troveranno un accordo, per Laxalt non c’è nessun problema a giocare in Russia. Se c’è positività per la trattativa? Sono sempre ottimista”.

Il Milan chiede 10 milioni per liberarlo e nell’incontro di due giorni fa ha chiesto informazioni sul centrocampista Aleksey Miranchuk.

INTANTO POTREBBE ESSERCI UN RITORNO IN ROSSONERO: ECCO DI CHI SI TRATTA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓