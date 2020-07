Calciomercato Milan – Futuro Pessina: la clausola favorisce i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Matteo Pessina, 30 presenze e 6 reti in stagione con la maglia dell’Hellas Verona, è certamente una delle soprese di questo campionato. Il centrocampista brianzolo piace molto in ottica futura alla Roma, ma il suo prossimo torneo di Serie A potrebbe vederlo con una maglia diversa.

Il suo cartellino, infatti, è di proprietà dell’Atalanta che potrebbe decidere di trattenerlo vista la sua crescita esponenziale rispetto alla scorsa stagione. Tuttavia, c’è anche l’ipotesi Milan da non scartare. I rossoneri lo cedettero nel 2017 in seguito all’operazione che portò Andrea Conti a vestire la maglia milanista, ma in quel momento il club meneghino ottenne la possibilità di avere il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. Dunque, se i rossoneri rivorrebbero Pessina lo pagherebbero la metà. Ora parola a Ralf Rangnick per capire se il centrocampista potrebbe fare al caso suo.

