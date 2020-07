Calciomercato – Ag. Schick sul Milan: “Se Rangnick dovesse andare lì…”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il tormentone Patrik Schick accostato al Milan, si presenta puntuale anche quest’anno.

Come la scorsa estate, anche in questi giorni si parla con insistenza di uno sbarco a Milano dell’attaccante ceco di Praga. Il Corriere dello Sport scrive che Schick, nel giro di 30 giorni, cambierà radicalmente la sua vita. I motivi sono 2: il primo è che fra 3 giorni (sabato) si sposerà con la sua fidanzata Hana, mentre il secondo è che entro un mese verrà deciso il suo futuro calcistico. Dopo il matrimonio, Schick tornerà al Lipsia per preparare la fase finale della Champions League.

Il club tedesco infatti dovrà giocare contro l’Atletico Madrid il quarto di finale. Una volta terminata la stagione, il calciatore, con tutta probabilità tornerà alla Roma. I giallorossi però non hanno intenzione di tenere Schick in rosa nonostante abbia un contratto con il club della capitale fino al 2022. Le soluzioni dunque sono quelle o di un nuovo prestito (con il Lipsia che difficilmente rinnoverà l’attuale accordo), o della cessione definitiva. Ed ecco che l’ipotesi Milan prende piede grazie alla stima che Ralf Rangnick ha nei confronti del giocatore.

A tal proposito, il procuratore di Schick ha dichiarato: “Rangnick conosce bene Patrik, se dovesse andare ad allenare il Milan prenderemo in considerazione questa ipotesi. Per ora non ci sono certezze, ma non si sa mai”.

Nel frattempo è arrivata l’ufficialità del riscatto da parte del Milan del difensore danese Simon Kjaer. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓