Calciomercato, Moretto: “Jackson, Embolo, Arokodare. Chi per il Milan?”

Matteo Moretto in un video su YouTube ha comunicato tutte le alternative a Vlahovic e Hojlund per il calciomercato del Milan
Non ci sono solo Vlahovic e Hojlund. La dirigenza rossonera continua a fare ragionamenti in merito all'attaccante da acquistare sul calciomercato. Di sicuro, questi due nomi sono i più caldi, quelli per cui fin qui ci si è mossi più concretamente. Detto ciò, il Milan sta riflettendo anche su possibili alternative. In proposito, Matteo Moretto ha dato aggiornamenti all'interno di un video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
Moretto: "Ecco le alternative per l'attacco del Milan"
—
Le parole del giornalista: "Oltre a questi due nomi (Vlahovic e Hojlund, ndr), il Milan considera anche altre piste alternative che potrebbero diventare calde se i primi obiettivi non dovessero arrivare. In questa lista c'è per esempio un profilo che piace molto al Milan, cioè quello di Nicolas Jackson, che però è sempre stata una pista molto costosa. Vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile per il Diavolo e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Milan. Manteniamo in lista dunque il nome di Jackson che il Milan segue da più di un anno".