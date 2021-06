Calciomercato Milan – Ziyech, si lavora al prestito con il Chelsea | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Hakim Ziyech. Possibile il suo arrivo in prestito

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul calciomercato del Milan e sull'interesse per Hakim Ziyech. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di costruire una squadra competitiva in vista della Champions League e il marocchino potrebbe essere il rinforzo giusto. I contatti con il Chelsea sono costanti, ma per arrivare alla fumata bianca c'è bisogno che i londinesi siano disposti a concedere un prestito e magari farsi carico di una parte dell’ingaggio.