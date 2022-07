Calciomercato – Pedullà: “Milan-Ziyech, buone possibilità di riuscita”

Hakim Ziyech, obiettivo del Milan per questo calciomercato, può arrivare davvero in rossonero. Il parere di Alfredo Pedullà sull'operazione

Hakim Ziyech , obiettivo del Milan per questo estivo, è l'argomento dell'approfondimento del giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito web ufficiale. Ecco cosa ha scritto Pedullà sul fantasista marocchino, classe 1993 , in uscita dal Chelsea di Thomas Tuchel.

"Hakim Ziyech è una grande occasione per il Milan, possibilmente da non fallire - ha esordito Pedullà sul calciomercato rossonero -. Più o meno come Romelu Lukaku, anche se qui stiamo parlando di cifre diverse. Ma l’analogia consiste nel fatto che la nuova proprietà Blues non ha intenzione di trattenere gente che ha intenzione di fare una nuova esperienza altrove. Se pensiamo che Lukaku è riuscito a farsi liberare (per l’Inter) malgrado un esborso da 115 milioni risalente alla scorsa estate, il pressing per Ziyech da parte del Milan può avere buone possibilità di riuscita".