Calciomercato Milan – Accelerata per De Ketelaere: telefonata di Pioli

Charles De Ketelaere è un grande obiettivo di calciomercato del Milan. Prima offerta di Paolo Maldini e squillo da parte di Stefano Pioli ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermata su Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges ed obiettivo dei rossoneri in questa sessione di trattative. Un obiettivo concreto, visto che Paolo Maldini ha avanzato la prima offerta ufficiale al club belga per assicurarsi il gioiello dei nerazzurri.

Calciomercato Milan: prima offerta del Diavolo per De Ketelaere

Si tratta di una proposta di 20 milioni di euro più bonus. Che non bastano per portare il calciatore a 'San Siro', ma è quanto serviva, di fatto, per avviare una trattativa ufficiale di calciomercato tra Milan e Bruges per De Ketelaere. Negoziati che, tra l'altro, possono anche decollare in fretta.

Il Bruges, ha evidenziato la 'rosea', per De Ketelaere ha sempre chiesto 30 milioni di euro: cifra che salirebbe a 35 in caso di asta internazionale. Ma la rivelazione è che nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata di Stefano Pioli al ragazzo, con, alla base, i classici dialoghi tra un allenatore interessato ad avere in squadra un giocatore e l'obiettivo di mercato sui progetti per questa stagione.

In Belgio assicurano che il Bruges non abbia poi così tanta fretta di cedere CDK: preferirebbe farlo nell'estate 2023. La società nerazzurra, però, non potrebbe resistere dinanzi una doppia richiesta: quella di De Ketelaere di essere ceduto, poiché non insensibile al fascino dei rossoneri e quella dello stesso Milan, per cui non è un problema investire cospicua parte del budget su di lui.

La questione, ha quindi sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' è doppia e il tempo è un fattore. Il Milan deve affondare il colpo su De Ketelaere e il calciatore belga deve convincersi che l'Italia è la giusta soluzione per lui. Questi sono i binari sui quali si svilupperà la trattativa. Con una certezza: se affare sarà, è probabile che si concretizzi entro 10-15 giorni.