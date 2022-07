Mercato Milan – Di Marzio: “De Ketelaere, c’è l’offerta. Cifre e dettagli”

“Il Milan ha fatto prima offerta per De Ketelaere. Dopo il rinnovo di Maldini e Massara sono passati all’attacco. L'offerta è di 20 milioni più bonus, ma il Brugge vuole molto di più vista la concorrenza di diversi club di Premier League. È però un segnale di come il Milan voglia fare sul serio per il giocatore. L'eventuale arrivo del belga non esclude Ziyech, si va avanti anche lì. Forse anche a titolo definitivo. Si sta lavorando con il Chelsea per la formula. Il giocatore ha già dato l'ok, è una questione tra i club. La priorità è quella di prendere almeno un centrocampista offensivo. I due nomi sono proprio loro.”. Le Top News di oggi sul Milan: tutto sul primo giorno di raduno, Dybala e Ziyech caldi