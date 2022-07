MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il giorno del raduno, Ziyech e Dybala caldi

Nella giornata di oggi lunedì 4 Luglio, i Campioni d'Italia del Milan sono tornati a Milanello. Contesualmente a ciò è stata svelata la nuova maglia da gioco e Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Come d'abitudine non mancano gli intrighi di calciomercato, con Ziyech, Asensio e Dybala sugli scudi. Nelle prossime schede le Top News di oggi!