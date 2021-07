Calciomercato Milan – Ziyech il preferito per sostituire Calhanoglu?

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe convinto a puntare su Ziyech per sostituire Calhanoglu in questa sessione di calciomercato

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta che il preferito del Milan per sostituire Calhanoglu è Hakim Ziyech . I dirigenti rossoneri stanno sondando vari giocatori per il ruolo di trequartista, ma il marocchino sembra essere quello più convincente. La motivazione? Il giocatore del Chelsea ha già dimostrato le proprie qualità ad alti livelli e conosce la Champions League .

Ziyech è stato uno dei protagonisti della grande cavalcata dell'Ajax verso la semifinale di Champions League nella stagione 2018-2019: il club di Amsterdam venne eliminato ad un passo dalla finale dal Totthenam in una partita al cardiopalma, decisa all'ultimo secondo dalla rete di Lucas Moura, autore di una tripletta. L'estate scorsa, il marocchino è passato al Chelsea per una cifra attorno ai 40 milioni, ma non ha disputato una grande stagione coi Blues e non è centrale nel progetto di Tuchel.