Calciomercato Milan – Giroud tratta per liberarsi dal Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, attaccante francese, parlerà con i 'Blues' per andare via da Londra a costo zero

Daniele Triolo

L'obiettivo principale del Milan per l'attacco, in questa sessione di calciomercato, resta sempre Olivier Giroud. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centravanti del Chelsea, classe 1986, ha preso parte alla sfortunata spedizione della Francia di Didier Deschamps agli Europei.

Ha giocato, in tutto, una mezzora scarsa che gli ha consentito di arrivare a quota 110 gare con la Nazionale. Non ha segnato, eccezion fatta per il rigore nella serie dei tiri dagli undici metri contro la Svizzera. In una partita, però, valsa l'eliminazione della Francia dalla manifestazione.

E proprio ora che è uscito dalla rassegna continentale, i riflettori potranno nuovamente accendersi sulla trattativa che Giroud dovrà portare avanti con il Chelsea. Con il Milan, infatti, l'esperto attaccante ha già raggiunto un accordo da tempo: contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, con opzione sulla terza stagione, per uno stipendio da 4 milioni di euro netti all'anno.

Per firmare il nuovo contratto e passare al Milan in questo calciomercato estivo, però, ora Giroud dovrà fare in modo da stracciare il vecchio contratto, quello che il Chelsea, in maniera unilaterale, ha rinnovato qualche tempo fa fino al 30 giugno 2022. Senza gli impegni in Nazionale, ora il giocatore potrà dedicarsi alla sua situazione personale.

Il Milan ha già fatto sapere al suo entourage che ingaggerà Giroud soltanto nel caso in cui si liberasse a parametro zero. Non ha intenzione di pagare alcuna cifra al Chelsea per liberarlo. I londinesi, dal canto loro, avevano promesso al giocatore di concedergli la lista gratuita qualora avesse trovato una buona offerta da un club fuori dai confini inglesi.

Giroud ed i suoi agenti, quindi, ora spingeranno per la risoluzione del contratto in essere con il club di Roman Abramovic. Secondo la 'rosea', i colloqui sono attesi in settimana, prima che il giocatore possa dedicarsi a qualche giorno di meritata vacanza. Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>