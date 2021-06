Calciomercato Milan – Il Diavolo tenta il blitz per Berardi: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale Italiana, perfetto per il 4-2-3-1

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe effettuare un tentativo concreto per Domenico Berardi. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ricordando come il Diavolo stia cercando un esterno offensivo per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.

L'obiettivo rossonero è un elemento che sia in grado di garantire più gol e più assist del partente Samu Castillejo. Quello di Berardi è un profilo che in casa Milan apprezzano e che Pioli, in particolare, corteggia da tempo. Sin da quando avrebbe voluto portarlo nella sua Fiorentina.

Berardi ha esattamente le caratteristiche che cerca il Milan in questo calciomercato (è anche bravo sui calci piazzati, il che non guasta) e questo potrebbe essere stato il suo ultimo anno al Sassuolo. Su di lui, comunque, non ci sono soltanto i rossoneri. Lo cercano anche squadre all'estero (Leicester City su tutte) ed in Italia (come ad esempio la Lazio).

Eccezion fatta per l'ultima gara contro l'Austria, dove non ha dato il meglio di sé, Berardi sta anche ben figurando agli Europei con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Uno dei fattori che contribuiscono, certamente, a far sì che il suo cartellino abbia una valutazione alta.

Il Sassuolo, infatti, valuta Berardi almeno 40 milioni di euro. Richiesta che il Milan giudica eccessiva. Anche se, va detto, si potrebbe limare tale cifra mediante l'inserimento di contropartite tecniche, come sta accadendo nell'operazione tra Sassuolo e Juventus per Manuel Locatelli.

Da sempre 'bestia nera' del Diavolo, al quale ha già segnato 9 gol nei tornei di Serie A ai quali ha preso parte, ora Berardi è entrato di prepotenza nei radar della dirigenza rossonera. Affare difficile e dai costi alti, ma i rossoneri dovrebbero provarci per accontentare Pioli.

Berardi, dal canto suo, si sente pronto al grande salto in una big e vuole giocare in Champions League: lo accontenteranno i rossoneri?