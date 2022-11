Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ziyech vuole i rossoneri”

Hakim Ziyech vorrebbe lasciare il Chelsea a gennaio per unirsi al Milan: questa l'indiscrezione lanciata da Todofichajes

Siamo alla vigilia di una partita importantissima per il Milan , quella del mercoledì di Champions League contro il Salisburgo . I rossoneri hanno sulla racchetta la possibilità di ottenere il pass agli ottavi di finale della competizione. Non si parla solamente di calcio giocato, ma anche di calciomercato , a un paio di mesi dalla sessione invernale di gennaio.

Calciomercato Milan, Ziyech resta in orbita?

Uno dei calciatori che più è stato in orbita rossonera è Hakim Ziyech. L'esterno marocchino è stato un nome caldo per tutta l'estate, anche se sul finale della sessione, è stato molto vicino al ritorno all'Ajax. Nel prossimo calciomercato potrebbe riaprirsi il discorso.